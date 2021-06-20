Израиль начнёт принимать привитых от коронавируса иностранных туристов с 1 июля

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20 июня 2021, 18:50 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Власти Израиля разрешат въезд в страну привитым от коронавирусной инфекции COVID-19 иностранным туристам с 1 июля. Глава израильского министерства внутренних дел Аелет Шакед в воскресенье, 20 июня, заявил, что начиная с 1 июля вакцинированные туристы смогут въезжать в Израиль в частном порядке, не в составе групп и без предварительного разрешения в соответствии с обычными условиями визового режима.

В МИД Израиля отметили, что список стран, туристам из которых будет разрешён въезд, а также утверждённых вакцин, будет оглашён дополнительно.

Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был закрыт даже для возвращающихся на родину граждан еврейского государства.

Ранее сообщалось, что власти Израиля собираются открыть границы для индивидуальных туристов в июле 2021 года, при этом первые 40 организованных групп туристов, вакцинированных препаратами, подтвержденными FDA и Европейским агентством по лекарственным средствам EMA, смогут прибыть в страну 23 мая.

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