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Власти Японии допустили ужесточение лимита по количеству зрителей на Олимпиаде в стране

, 14:59

Власти Японии допустили ужесточение лимита по количеству зрителей на Олимпиаде в стране
pixabay.com

Власти Японии будут вынуждены принять дополнительные ограничения на Олимпийских и Паралимпийских играх в стране, если ситуация с COVID-19 ухудшится. Такое заявление сделал Кацунобо Като, генсек японского правительства.

Речь идет о том, что на предстоящих в Японии играх могут ввести более жесткие требования в плане лимита на максимальное количество зрителей. По словам Като, руководство Японии не исключает подобный сценарий развития событий, если в стране будут подтверждать все больше случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Кроме того, он подчеркнул, что если обстановка с COVID-19 серьезно ухудшится, то в Японии даже могут и вовсе запретить зрителям посещать олимпийские объекты. Пока что в планах разместить на церемонии открытия летней Олимпиады в Токио около 20000 посетителей, пишет RT.

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