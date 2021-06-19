Лукашенко заявил, что в Белоруссии нет необходимости в обязательной вакцинации от коронавируса

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19 июня 2021, 14:36 Источник: БелТа

прививка, pixabay.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 19 июня, сообщил, что на территории страны нет необходимости в проведении обязательной вакцинации населения против коронавируса нового типа.

Александр Лукашенко во время посещения детской клинической больницы отметил, что в настоящий момент в стране нет необходимости в обязательной вакцинации граждан, однако такой принцип будет введен, если ситуация с распространением COVID-19 ухудшится.

Президент Белоруссии добавил, что уже в 2022 году в республике должны выпустить апробированную отечественную вакцину от коронавируса.

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