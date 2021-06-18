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Польских чиновников пугают российскими хакерами

, 18:24

Польских чиновников пугают российскими хакерами

В Совете министров Польши обсуждаются кибератаки на электронные почтовые ящики чиновников. За преступлениями, по мнению польских политиков, стоят российские хакеры.

Руководство правящей партии «Закон и справедливость» считает, что Россия имеет целый план вторжения в польские электронные ресурсы. Уже зафиксировано несколько случаев взломов ящиков электронной почты высокопоставленных лиц Польши.

Для оперативного решения вопросов безопасности Сейм провёл закрытое заседание. Депутатам запретили приносить на него телефоны и записывающие устройства. Секретность заседания была формальной, так как никакой сверх серьёзной информации на нём не озвучивалось. Бывший глава МВД Бартломей Сенкевич считает, что руководство страны издевается на собственными гражданами.

В окружении Качиньского говорят, что он может в ближайшее время выйти из состава правительства. По мнению политологов, среди депутатов и чиновников очень часто затрагивается тема досрочных парламентских выборов. В СМИ периодически публикуются статьи с прогнозами преждевременного ухода главы государства со своего поста. Это своего рода пробные шары, которые являются индикаторами реакции польского общества.



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