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СП: После саммита Россия - США в Женеве на Украине сформирована и закреплена главная ветвь власти

, 18:40 Источник: Свободная пресса

СП: После саммита Россия - США в Женеве на Украине сформирована и закреплена главная ветвь власти
заседание Верховной Рады, фото: Hennadii Minchenkoukrinform, globallookpress.com

Российско-американский саммит прошёл в Женеве 16 июня. Украина сразу после встречи Путина и Байдена поторопилась ускорить процессы перераспределения власти. На Украине вполне сформирована и закреплена не просто новая, но главная ветвь власти.

По оценке некоторых украинских экспертов, при правлении Петра Порошенко, несмотря на его, казалось бы более тесные, отношения с США, украинского чиновника любого уровня не увольняли по прямому указанию американского посольства.

При Владимире Зеленском произошло следующее: посольство США и представительство Евросоюза в Киеве потребовали от киевских властей передать под контроль Запада отбор судей и руководителей «государственных» структур — Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро, - сообщает «Свободная пресса».

Получается, фактически ни одно направление, кроме несущественных, не должно оставаться под государственным контролем Украины, и где-то не торопясь, а где-то поскорее переходить к настоящим хозяевам — к Западу.

Через сеть Наблюдательных советов, которые «прошивают» всё большее количество госструктур США ЕС намерены окончательно охватить бывшее госуправление и «избавить Украину от коррупции».

Так было все годы после майдана, но при Зеленском приобретает заключительный контур.

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