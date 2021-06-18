Россию стали чаще упоминать в мировых рейтингах

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18 июня 2021, 18:12

По данным Boston Consulting Group (BCG), российское государство позиционирует свои достижения в экономической сфере. Страна восстановила доходы от экспорта нефти. Металлургическая промышленность увеличила масштабы производства. Однако это никак не отражается на качестве жизни простых граждан.



За всю историю анализа, по данным исследований SEDA, Россия получила максимальную оценку в 56 баллов. Особого внимания международных агентств получило российское здравоохранение. Иностранные эксперты высоко оценивают систему противоэпидемиологических мер, проведения программы вакцинации.



В Минэкономразвития неоднократно говорили, что восстановление отечественной экономики идёт с опережением. По мнению чиновников ведомства, страна может уже в текущем году достигнуть докризисных показателей.



Но российские обозреватели считают зарубежные оценки субъективными, так как они не отражают всей глубины социальных реалий. Россия, несмотря на поднятие своей позиции по многим рейтингам, остаётся в середине. Прорваться на более высокие позиции не получается уже на протяжении нескольких лет. Благополучие государства по последним оценкам было скорелировано в основном за счёт системы здравоохранения. Статистически по уровню заболеваемости и смертности Россия стоит выше остальных государств.





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