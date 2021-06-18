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В Центральной Азии не справляются с третьей волной коронавируса

, 12:55

В Центральной Азии не справляются с третьей волной коронавируса

Правительство Киргизии ограничило работу развлекательных заведений, ресторанов из-за высокой угрозы распространения коронавирусной инфекции. Ежедневно в стране заболевает порядка 800 человек. Последний раз такой высокий уровень заболеваемости был летом прошлого года.

Киргизия закупает вакцины в России и Китае, однако препараты пока ставятся только особо нуждающимся категориям гражданам.

Не менее опасная ситуация сложилась в соседнем Узбекистане. Однако темпы распространения вируса в стране несколько ниже. Этому способствуют соблюдение противоэпидемиологических мер и вакцинация населения.

Власти Таджикистана для сохранения открытых границ пытаются умалчивать об уровне распространения инфекции. По официальным данным, в сутки заболевает не более 100 человек. В Душанбе заявили, что в страну в скором времени поступит необходимое количество вакцин.

Относительно благоприятная обстановка наблюдается в Туркменистане. По заявлениям властей, в стране нет новых случаев заболеваний. Глава государства Гурбангулы Бердымухамедов считает, что этого удалось достичь посредством реализации программы по борьбе с коронавирусом. Жёсткие правила и система наказания за их нарушения позволяют сохранять хорошую эпидемиологическую обстановку.

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