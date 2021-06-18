Украина приостанавливает программу вступления в НАТО

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18 июня 2021, 12:22

Переговоры лидеров России и США в Женеве изменили настроения в Киеве. Украинские депутаты отложили обращение в американский Конгресс по поводу получения статуса основного союзника.



Определённые ясности украинское руководство может получить после встречи президента Владимира Зеленского с американским коллегой Джозефом Байденом. Диалог в Женеве показал стремлением ядерных стран снизить напряжение в мире. Украинская проблематика, напротив, диктует необходимость ведения военных действий. В Швейцарии российский президент Владимир Путин напомнил, что позиция Москвы по донбасскому конфликту остаётся неизменной. Решить проблему можно только посредством реализации Минских соглашений.



В Киеве пытаются привлечь европейские страны для изменения формата «Минских договорённостей». По мнению украинского руководства, соглашения являются противоречивыми. Их выполнение невозможно, так как фактически страна теряет целую область, предоставляя ей автономию. Президент США Байден на встрече в Женеве также указал на необходимость выполнения Украиной Минских договорённостей. В Киеве ожидают от Зеленского проявления инициативы. Украинский лидер должен предложить Байдену новый план разрешения конфликта.





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