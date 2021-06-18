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В США мирные переговоры с Россией снова посчитали слабостью Байдена

, 11:54

В США мирные переговоры с Россией снова посчитали слабостью Байдена

Главным итогом встречи лидеров России и США в Женеве стала демонстрация готовности государств вести диалог открыто.

Актуализация темы стратегической стабильности, перезапуск дипломатических отношений были одобрены обеими сторонами. Также Путин и Байден определили инструменты защиты пространства от хакеров.

В политических кругах США считают, что Байден не может противостоять Путину во многих вопросах. СМИ и соцсети называют Байдена несостоятельным политиком для ведения диалога с Пекином, Тегераном. Разномастные аналитики сходятся во мнении, что встреча президентов была на руку России. Путину удалось продемонстрировать готовность отстаивать интересы и права России на международной арене.

Встреча в Женеве стала первым этапом на пути к мирному диалогу. В США особо заинтересованы не столько в соблюдении прав человека в России, сколько в реализации прагматичных задач и интересов. Их можно выполнить только посредством взаимных уступок и усилий. Пресс-конференция Путина показала всему миру, что Россия не закрывается от мирового пространства, однако требует уважения к своим интересам в экономике и политике.

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