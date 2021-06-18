Ливан на грани развала и нищеты

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18 июня 2021, 11:15

Всеобщая конфедерация трудящихся Ливана проводит забастовку в связи с тяжёлым социальным положением граждан и неспособностью властей обуздать нищету.



Плачевная экономическая ситуация в стране поставила под угрозу существование армии Ливана. Всемирный банк и власти Франции даже готовы начать сбор средств для армии, чтобы последний оплот стабильности не пал вслед за всеми гражданскими институтами. Почти год Ливан находится без правительства. В августе 2020 года после взрыва в Бейруте правительство Ливана ушло в отставку и до сих правящие элиты не могут сформировать новое правительство. С 2019 года ливанская валюта подешевела на 90%. Страна вошла в тройку самых проблемных экономик, начиная с XIX века.



Прибывший в Москву начальник главного управления общей безопасности МВД Ливана Аббас Ибрагим попросил Россию оказать помощь службам безопасности Ливана.









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