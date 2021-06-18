Минувшей ночью на газопроводе в центре Луганска прогремел взрыв

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18 июня 2021, 09:27

газовая служба, фото: luganskgaz.org

Минувшей ночью на газопроводе в центре Луганска произошел взрыв с последующим возгоранием. Об этом сообщили в пресс-службе ГП «Луганскгаз».

«Ночью 18 июня 2021 года на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошел взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание. Вследствие инцидента от подачи природного газа было временно отключено 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект», - починили в организации.

В пресс-службе уточнили, что к 6.30 пожарным удалось справиться с огнем. Сотрудники компании незамедлительно приступили к ремонтно-восстановительным мероприятиям, после завершения которых отколоченным абонентам восстановят подачу газа, пояснили представители ГП «Луганскгаз».

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Проводится проверка, направленная на выяснение причины взрыва. Информация о пострадавших или погибших не поступала.

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