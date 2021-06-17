Украина попросит статус главного союзника США вне НАТО

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17 июня 2021, 20:40

Депутаты украинского парламента намерены обратиться в Конгресс США с предложением назначить страну основным союзником Вашингтона без вхождения в НАТО.



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба надеется, что за спиной его страны не будет принято никаких решений. Украина не примет результатов переговоров мировых лидеров, если они будут идти против основной политической позиции государства, отметил чиновник.



В конце июля должна состояться встреча украинского и американского президентов. Владимир Зеленский крайне разочарован тем, что его американский коллега сначала провёл переговоры с Владимиром Путиным. Киев увидел в действиях США желание отодвинуть украинские проблемы на второй план. Зеленский хочет получить от Байдена дополнительные гарантии безопасности в виде статуса основного союзника США. Таким статусом уже обладают более полутора десятка стран по всему миру. Они имеют право на реализацию военных проектов и получают от США вооружение.



Первый раз Украина запрашивала этот статус в 2014 году. Вашингтон не ответил на просьбы Киева ни тогда, ни через три года. По мнению экспертов, на этот раз Украине также не стоит ожидать от США положительного решения.





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