В Верховной раде депутаты «Слуги народа» и «ОПЗЖ» устроили драку после слов Потураева о «расстреле» оппозиционной партии

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17 июня 2021, 17:16 Источник: Лента.ру

Верховная Рада, фото: Sergey Kovalev/ globallookpress.com

В четверг, 17 июня, в Верховной раде произошла массовая драка между украинскими политиками. Причиной стала фраза депутата от партии «Слуга народа» Никиты Потураева.

В ходе своего выступления Потураев заявил, что «эпоха бедности» на Украине закончится только тогда, когда закончится «эпоха вранья», а это произойдёт, когда «восставший народ вытянет фракцию «Оппозиционная платформа - За жизнь», и расстреляет». По его словам, совокупное состояние партии сопоставимо с бюджетом страны. Он добавил, что, к сожалению, Украина - демократическая страна и «должна идти медленно и уничтожать эту фракцию политически вместе с остальными фракциями этого парламента».

Члены фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» отреагировали негативно на такое высказывание и вступили в конфликт с представителями партии «Слуга народа». Отмечается, что после перерыва в заседании Потураев извинился за свои слова в адрес оппонентов.

Однако член партии «ОПЗЖ» Нестор Шуфрич заявил, что депутаты, являющиеся членами комитета гуманитарной политики, больше не будут принимать участие в заседаниях комитета, пока его главой будет Никита Потураев.

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