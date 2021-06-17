В Германии усилились ультраправые и антисемитские настроения

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17 июня 2021, 12:10

По словам министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера, правый экстремизм и антисемитизм создали в стране неблагоприятные условия для безопасности государства.



Правая сцена активизировалась на фоне пандемии. Количество потенциальных экстремистов увеличилось до 33 тысяч человек. Одна треть из них склонна к насилию. Наибольшую опасность представляют так называемые рейхбюргеры. Они не признают систему управления государством и считают, что Германия живёт в эпохе Третьего Рейха. В прошлом году «инакомыслящие» активно проводили по стране митинги против карантинных ограничений. Протестующие считают, что власти незаконно ограничивают права людей.



Не меньшую угрозу для Германии представляют исламисты. Они чаще других совершают теракты и тяжкие преступления.



Зеехофер предупредил и о шпионах. По мнению чиновника, в Германии орудуют российские, китайские и турецкие агенты. Они добывают информацию различной направленности. Российские шпионы у немцев представляются главными организаторами заказных убийств. Зеехофер считает, что спецслужбы РФ дискредитируют германское правительство, обостряют политические дискуссии в стране и подрывают стабильность.





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