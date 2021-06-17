Цеков: заявлениями о войне депутат Рады Волошин старается удержать Украину от провокационных действий в Донбассе
17 июня 2021, 12:26
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков высказал мнение по поводу заявления депутата Верховной рады Украина от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олега Волошина о том, что провокации украинских властей в Донбассе могут стать причиной вооружённого конфликта с Россией.
Как полагает Цеков, подобными заявлениями оппозиционный депутат старается удержать руководство Украины от провокационных действий в Донбассе. Сенатор согласен, что власти Украины "от отчаяния могут начать наступление в Донбассе, и это будет выглядеть как провокация на фоне заявлений, которые прозвучали в Женеве". Политик напомнил, что на Путин и Байден на саммите говорили о необходимости выполнения Минских соглашений.
Цеков пояснил, что посредством таких высказываний Волошин фактически сказал о "необходимости двигаться в рамках тех международных договорённостей, которые существуют", - передаёт RT.
Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным заявлял, что они договорились поддерживать дипломатический путь урегулирования ситуации на Украине и Минские соглашения.
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