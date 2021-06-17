В Китае запущен в космос пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами на борту

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17 июня 2021, 08:19 Источник: РИА Новости

В Китае в четверг в 9.22 по местному времени (4.22 мск) запущен пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами на борту. В сообщении Китайской программы пилотируемых полетов говорится, что китайская ракета-носитель «Чанчжэн-2F» с пилотируемым кораблем стартовала с космодрома «Цзюцюань» в провинции Ганьсу на северо-западе КНР.

Запуск признан успешным. Примерно через 573 секунды после старта космический корабль «Шэньчжоу-12» отделился от ракеты-носителя и вышел на заданную орбиту. Члены экипажа Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо, для которого этот полет стал первым в карьере, чувствуют себя хорошо.

Теперь космический корабль должен сблизиться в автономном режиме и провести быструю стыковку с основным модулем. Космонавты проведут на орбитальной станции КНР три месяца и вернутся на Землю в сентябре.

Это 19 миссия с момента создания и реализации программы пилотируемых космических полетов Китая и первая пилотируемая миссия в рамках строительства китайской орбитальной станции.

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