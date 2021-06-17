Зеленский в интервью западным СМИ обратился к Путину на русском языке по теме Донбасса

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17 июня 2021, 08:04 Источник: РБК

фото с сайта президента Украины

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что Россия «оттягивает встречу» по Донбассу, но она состоится. По словам Зеленского, у Москвы может быть «миллион разных вопросов касательно двусторонних отношений», но «все четко понимают — есть война».

Зеленский в интервью журналистам Agence France-Presse, Reuters и Associated Press (разговор состоялся 14 июня) перешел с украинского на русский язык, говоря по поводу отношений Украины и России и по Донбассу.

Украинский президент отметил, что Россия «слишком оттягивает» встречу с Украиной, хотя стороны понимают, что необходимо обсуждать. Но Зеленский напомнил: «Президент Путин сказал, что он готов к встрече, и я считаю, что встреча будет. Сегодня, я не знаю причин, но они слишком оттягивают. Но оттягиванием вопрос не решить».

Украинский лидер отметил, что все недавно слышали, что говорит Президент РФ. (Переходит с украинского на русский. – Ред.). Зеленский процитировал Путина: «Я за встречу с Украиной, но только мы должны понимать адженду (повестка дня. – Ред.). Но про что говорить? У нас есть двусторонние вопросы и так далее».

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