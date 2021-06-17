Американцы высказали мнения о президенте США после его встречи с Путиным: «И снова Байден показывает, что он слаб»

Аргументы Недели → В мире 13+

17 июня 2021, 07:28 Источник: РИА Новости

MFA Russia, globallookpress.com

Некоторые граждане США после российско-американского саммита в Женеве нелестно высказались о своём президенте Джозефе Байдене, который 16 июня встречался с президентом России Владимиром Путиным.

Байдена сегодня называют слабаком и негативно отзываются о его работе. Так подписчик сайта Fox News DonQu1xote написал:

«Фондовые рынки падают — вот и все, что вам нужно знать о работе Джо».

Сравнивая выступления президентов России Владимира Путина и США Джо Байдене на саммите в Женеве, пользователь, зарегистрированный под ником xman2020stlouis, пишет: «Путин руководил процессом и отвечал то, что думает, в течение 45 минут. Байден же зачитал рукопись Государственного департамента, подготовленную две недели назад. Слабак».

«Джо стоял на своем? Джо не знает, где находится земля, не говоря уже о том, что он на ней стоит», — убежден dementedjoe. Читататель сайта Fox News DonQu1xote заключил: «И снова Байден показывает, что он слаб».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости