46 лет назад Запад обманул Горбачёва и Ельцина, сейчас хотят провернуть этот фокус и с Путиным

Аргументы Недели → В мире 13+

16 июня 2021, 17:03

Спустя 46 лет США и Россия пытаются запустить очередную разрядку политической напряженности. Полвека назад Запад обманул СССР, нарушив главный принцип разрядки – нерушимость границ. Все страны так называемого соцлагеря западные политики перекроили до неузнаваемости. Обманули Горбачёва и Ельцина. Сейчас хотят провернуть этот фокус и с Путиным.



На Западе всерьёз боятся, что Кремль хочет вернуться к утерянным принципам разрядки международной напряжённости в Европе.



Буквально за неделю до встречи в Швейцарии появилась информация о том, что на саммите НАТО должно быть принято решение об «отказе от размещения ядерных ракет наземного базирования в Европе». Якобы делается это в рамках «ослабления напряжённости в отношениях с Россией». Решение это и было принято. Нам пытаются «продать» то, чего не существует в природе. Во-первых, сейчас никаких ракет средней и меньшей дальности наземного базирования на вооружении у США, не говоря о прочих странах НАТО, просто нет. Ни крылатых, ни баллистических, ни квазибаллистических. Тем более у американцев нет ракет с гиперзвуковыми управляемыми или планирующими головными частями. Вообще никаких.



Но есть один вопрос, который, возможно, американцы попытаются нам «продать». В США демократы давно и последовательно пытаются избавиться от одной из «ног» ядерной триады СЯС – от размещённых в шахтах межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Если американцы вздумают отказаться от самого оперативного средства своих ядерных сил, то это хорошая идея для… российского Генштаба. Но Вашингтон может возжелать обменять этот отказ на какие-то уступки с нашей стороны. Новых «Основ ядерной политики» администрация Байдена пока не родила. А трамповские планы, очевидно, уже устарели.



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