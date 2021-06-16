Власти Таиланда планируют в течение 120 дней открыть страну для привитых туристов

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16 июня 2021, 16:30 Источник: ТАСС

Таиланд, pixabay.com

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча днем в среду, 16 июня, сообщил о планах открыть королевство для полностью привитых от коронавируса нового типа путешественников в течение ближайших 120 дней.

Прают Чан-Оча подчеркнул сегодня, что поставил цель открыть Таиланд в течение 120 дней. По его словам, полностью привитые туристы должны получить возможность приехать в страну без прохождения карантина.

Уточняется, что для выполнения данной задачи властям королевства необходимо как можно быстрее сделать первую прививку против коронавирусной инфекции максимальному количеству людей.

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