Иордания готова принимать российских туристов с отрицательным ПЦР-тестом

Аргументы Недели → В мире 13+

16 июня 2021, 16:00 Источник: РИА "Новости"

Иордания, pixabay.com

Посол Иордании в России Халид Шавабка заявил, что россияне могут посещать страну, если предъявят отрицательный тест на коронавирус нового типа, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки.

Халид Шавабка подчеркнул, что граждане РФ могут в любое время посетить Иорданию при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.

Напомним, с начала пандемии коронавирусной инфекции на территории Иордании зарегистрировали более 735 тысяч случаев заражения, примерно 9,5 тысячи пациентов с подтвержденным заболеванием скончались. Массовая вакцинация в стране началась в середине января текущего года.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости