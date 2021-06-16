Иордания готова принимать российских туристов с отрицательным ПЦР-тестом

Посол Иордании в России Халид Шавабка заявил, что россияне могут посещать страну, если предъявят отрицательный тест на коронавирус нового типа, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки.
Халид Шавабка подчеркнул, что граждане РФ могут в любое время посетить Иорданию при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.
Напомним, с начала пандемии коронавирусной инфекции на территории Иордании зарегистрировали более 735 тысяч случаев заражения, примерно 9,5 тысячи пациентов с подтвержденным заболеванием скончались. Массовая вакцинация в стране началась в середине января текущего года.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.