Москва заинтересована в стабильности Афганистана без участия США

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16 июня 2021, 13:21

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО сообщил о планах по сохранению воинского контингента в Афганистане. Однако руководство радикальных сил «Талибан» (запрещено в России) пока не согласно с такими желаниями ближневосточного соседа.



Если США находятся в Афганистане для предотвращения захвата власти боевиками, то Турция пытается закрепиться в регионе. Турецкая армия планирует проводить военные операции на территории Афганистана совместно с Венгрией и Пакистаном. В начале июня турецкое военное руководство предложило администрации США совместно организовать охрану кабульского аэропорта. Но для этого необходима поддержка союзников по НАТО.



Россия в целом положительно оценивает усилия турецкого руководства по Афганистану. Москва заинтересована в стабильности исламской республики без участия американской стороны. Для России Эрдоган выступает как надёжный и предсказуемый партнёр. США планируют закончить выведение своих войск с территории Афганистана к сентябрю этого года. Члены Североатлантического альянса согласны с позицией Вашингтона. Турецкая миссия станет лучшей альтернативой американской армии для сохранения стабильности в стране и предотвращения прихода к власти талибов.





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