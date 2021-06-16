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США восстанавливают добычу сланцевого газа, вытесняя Газпром из Европы

, 12:01

США восстанавливают добычу сланцевого газа, вытесняя Газпром из Европы

Добыча газа из основных американских месторождений вырастет на несколько процентов. Несмотря на его малую долю на мировых рынках, в скором времени он может стать конкурентом «Газпрома».

Запросы Европы на голубое топливо пока полностью удовлетворяются. США поставляют 13 млрд кубометров природного газа в год на европейский рынок. Это 5% от всего объёма, используемого населением и производством стран ЕС. Но США обладают серьёзным потенциалом для роста добычи газа. Этому способствуют большие запасы и технологические возможности. Производственные мощности намерен расширить также Катар.

На фоне газовой экспансии российское руководство готовится к сокращению экспорта газа за рубеж. В плане «Энергетической стратегии» указано, что через два года Россия может уступить лидирующие позиции по поставкам голубого топлива на мировой рынок.

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