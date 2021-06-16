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Ким Чен Ын заявил о сложностях с продовольствием в КНДР

, 09:15 Источник: РИА Новости

Ким Чен Ын заявил о сложностях с продовольствием в КНДР
Ким Чен Ын, фото: Geovien So/Global Look Press

Глава КНДР Ким Чен Ын в ходе очередного пленума ЦК Трудовой партии заявил, что в стране складывается весьма напряженная ситуация с продовольствием. Причиной тому стали тайфуны в минувшем году, которые негативно сказались на экономике в целом.

Лидер КНДР подчеркнул, что сельскохозяйственному сектору не удалось достичь необходимых показателей в плане производства зерна. Он призвал разработать меры, которые бы способствовали решению проблемы за короткий срок.

Ким Чен Ын при этом отметил, что в течение первых шести месяцев промышленный план в стране был выполнен на уровне 144%. За такой же период прошлого года показатель был меньше на четверть.

В ходе пленума поднималась тема обеспечения жителей КНДР продовольственными товарами, жильем и одеждой. Кроме того, северокорейский лидер заявил о необходимости поддержания экономики.

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