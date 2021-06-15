Семеро на одного. Запад пытается догнать и перегнать Китай

Аргументы Недели → В мире 13+

15 июня 2021, 15:59

Страны G7 на последнем саммите в Великобритании договорились о конкурентном противостоянии Китаю.



На эти цели они согласились выделить 40 триллионов долларов, которые пойдут на строительство дорог и предприятий в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Представители американской администрации обещали обеспечить мир современными технологиями, лучшими, чем китайские предложения. Но итальянский премьер-министр Марио Драги считает, что не нужно доводить противостояние с Китаем до критического уровня. Важно построить равные условия для бизнеса. Дальнейшее зависит от того, насколько эффективный антикитайский инструмент сможет создать Запад.



Далеко не все страны «Третьего мира» смогут отказаться от сотрудничества с Китаем. Помимо строительства инфраструктуры КНР предоставляет им льготные кредиты и займы. Отсутствие конкретики и точного плана действий стран G7 может свести все антикитайские усилия на уровень болтовни. Вся риторика против Китая пока носит скорее идеологический и запугивающий характер.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости