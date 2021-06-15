Украинские депутаты требуют привлечь Леонида Кравчука к ответственности

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15 июня 2021, 15:18

Оппозиционные депутаты украинского парламента выступают за отстранение Леонида Кравчука от руководства украинской группой на Минских переговорах.



В партии «Оппозиционная платформа-за жизнь» считают, что Кравчук провалил все встречи в рамках контактной группы. Он ломает минскую платформу и создаёт риски для раскола Украины. Действия Кравчука должна расследовать Служба безопасности страны.



Бывший министр иностранных дел «Незалежной» Павел Климкин заявляет, что Россия последовательно уничтожает украинскую государственность. Москва хочет показать всему миру несостоятельность Украины как независимой страны. Дальнейшее положение государства будет зависеть от диалога президентов России и США, заявил дипломат. Оппозиция призывает парламент экстренно инициировать встречу Нормандской четвёрки. Депутаты пока не раскрывают тематику переговоров и их формат.





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