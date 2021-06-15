До начала переговоров РФ США стороны играют на понижение ожиданий

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15 июня 2021, 12:05

Предстоящая встреча лидеров России и США является главным событием мировой политики. Но представители обеих сторон играют на понижение ожиданий.



Путин и Байден понимают важность даже худого мира. Американский президент, в отличие от своих предшественников, имеет большой опыт в международных делах. Российскому лидеру будет легче общаться с таким человеком.



Путин едет в Женеву, чтобы обговорить многие моменты взаимоотношений. Речь идёт о финансировании некоммерческих организаций, введении новых санкций, разрушении баланса военного равновесия. Темы Байдена пока обществу не известны. Ассистировать лидерам будут главы внешнеполитических ведомств России и США. Американцы заинтересованы, чтобы к теме по вооружению к переговорам был подключён Китай. Вашингтон видит в Пекине, как и в Москве, главную угрозу глобальной стабильности. Никому не известны масштабы ядерного арсенала Поднебесной. При этом вооружение КНР постоянно модернизируется и совершенствуется.





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