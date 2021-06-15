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15 июня 2021, 07:39 Источник: РИА Новости

Украинская валюта гривна. фото: pixabay.com

Украинские власти намерены получать с жителей Крыма налоги. В Верховной Раде разрабатывается соответствующий законопроект, и принять его в Киеве планируют до саммита так называемой "Крымской платформы", проведение которого запланировано на август.

Портал "Обозреватель" информирует о том, что киевские власти планируют отменить свободную экономическую зону "Крым", созданную в 2014 году. И тогда на украинцев, проживающих в Крыму - регионе России, который Киев считает своим, будут распространяться такие же законы по налогам, как действуют на Украине.

Согласно действующему законодательству, украинцы, проживающие в Крыму, считаются иностранцами, поэтому с них не берут общегосударственные налоги и сборы, но им недоступны украинские банковские услуги и не выплачивается пенсия.

В Крыму в марте 2014 года состоялся референдум, за воссоединение с России проголосовали большинство крымчан и жителей Севастополя. Украина, страны ЕС и США до сих пор не признают результаты голосования.

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