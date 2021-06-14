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В заявлении саммита НАТО говорится, что система ПРО Альянса не направлена против России

, 20:16 Источник: ТАСС

В заявлении саммита НАТО говорится, что система ПРО Альянса не направлена против России
фото: pixabay.com

Система противоракетной обороны (ПРО) Североатлантического альянса не направлена против России.
В понедельник после саммита НАТО опубликовано итоговое заявление, в котором говорится, что "система ПРО не будет подрывать российскую систему стратегического сдерживания".

По итогам саммита страны-участницы альянса заявили, что НАТО не стремится к конфронтации с Россией, не представляет для нее угрозы, и организация открыта для диалога. В документе говорится, что государства НАТО остаются "открыты для регулярного, сфокусированного и конструктивного диалога с Россией, готовы вести переговоры на основе взаимности в Совете Россия-НАТО с целью избежать недопонимания и непреднамеренной эскалации, а также повысить прозрачность и предсказуемость".

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