Cтраны-члены НАТО на саммите в Брюсселе договорились увеличивать военные расходы

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14 июня 2021, 19:40 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Страны - члены НАТО на саммите в Брюсселе в понедельник договорились увеличивать расходы на оборону и безопасность. Представители стран, входящих в Североатлантический альянс, на встрече в Брюсселе приняли несколько решений. Они подтвердили готовность принять Украину и Грузию в НАТО.

В итоговом заявлении лидеров государств НАТО говорится: "Коллективно и по отдельности мы привержены дальнейшему улучшению баланса в распределении расходов и обязанностей членов альянса".

Ожидается, что 10 членов НАТО в 2021 году потратят на оборону 2% своего ВВП или больше.

Главы государств-членов НАТО подтвердили принятое в 2014 году под давлением США обязательство довести свои военные расходы до 2% ВВП к 2024 году. Но некоторым странам потребуется больше времени на то, чтобы достичь этого показателя.

Самую большую часть своего ВВП - 3,82% - на оборону в 2021 году потратит Греция, на втором месте идут США - 3,52%. Расходы Германии прогнозируются на уровне 1,57% ВВП.

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