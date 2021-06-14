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Депутат Госдумы Новиков прокомментировал слова главы МИД Украины Кулебы по поводу компенсаций за «Северный поток — 2»

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Депутат Госдумы Новиков прокомментировал слова главы МИД Украины Кулебы по поводу компенсаций за «Северный поток — 2»
Zamir Usmanov, globallookpress.com

Заявлением о компенсациях в связи с запуском газопровода «Северный поток — 2» Украина пытается добиться финансовой поддержки Соединённых Штатов Америки. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков выразил такое мнение в беседе с RT.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее рассказал, что киевские власти могут рассмотреть возможность переговоров по «компенсациям» в случае запуска «Северного потока — 2».

По словам Дмитрия Новикова, ощущая, что ресурсов для получения поддержки Запада становится меньше, власти Украины пытаются сформировать для этого новые окна возможностей. Тему «Северного потока — 2» в Киеве «поднимают на щит».
Новиков заявил, что желание Украины получить компенсации за якобы потери, связанные с транспортировкой российского газа, выглядит странно.  «Киев начинает вымогать у западных партнёров поддержку, что называется, на пустом месте», — пояснил свою точку зрения парламентарий.

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