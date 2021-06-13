Новым премьер-министром Израиля стал лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет
13 июня 2021, 22:59
СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что новым премьер-министром Израиля стал лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет. Он будет руководить кабинетом министров ближайшие два года.
Официальный телеканал Кнессета передает, что в воскресенье новое израильское правительство получило вотум доверия парламента: «за» - проголосовали 60 депутатов, 59 – «против». Отмечается, что нынешний премьер-министр Биньямин Нетаньяху станет главой парламентской оппозиции. Он стоял во главе правительства 12 лет.
Кроме того, через два года Нафтали Беннета, согласно коалиционным договоренностям, сменит лидер партии «Еш Атид» Яир Лапид.
Теперь ожидается присяга.
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