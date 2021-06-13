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В КНДР для тех, кто слушает музыку и смотрит фильмы из Южной Кореи, увеличили наказание до 15 лет трудовых лагерей

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В КНДР для тех, кто слушает музыку и смотрит фильмы из Южной Кореи, увеличили наказание до 15 лет трудовых лагерей
Фото: pixabay.com

Ким Чен Ын объявил войну южнокорейскому контенту. За его распространение может грозить смертная казнь. А для тех, кто просто слушает соответствующую музыку, смотрит фильмы или читает книги, наказание увеличили с пяти до 15 лет трудовых лагерей.

Телефоны и другую технику местной молодежи уже начали проверять. Лидер Северной Кореи назвал южнокорейскую музыку, кей-поп, злокачественной опухолью. Также он запретил говорить и писать в южнокорейском стиле. Местных женщин заставляют называть своих возлюбленных товарищами.

В КНДР постоянно рассказывают, как тяжело живется людям в Южной Корее. Однако фильмы и музыкальные клипы, попадающие в страну нелегально через Китай, доказывают обратное. При этом экономическое положение Северной Кореи сейчас – наихудшее за все годы правления Ким Чен Ына. Поэтому он и делает все возможное, чтобы народ не знал правду о том, что в соседнем государстве все намного лучше.

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