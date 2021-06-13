Байден назвал одну из статей Североатлантического договора «священным долгом»

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13 июня 2021, 21:06 Источник: РИА Новости

Джо Байден, фото: Adrian Wyld/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции после саммита «Большой семерки» рассказал о «священном долге» Североатлантического альянса. Американский лидер отметил, что вскоре отправится в Брюссель на заседание НАТО.

«Многие из присутствующих здесь соберутся там за столом переговоров. Мы больше не рассматриваем НАТО как защиту союзников за деньги. Мы считаем, что НАТО важно для нашей общей безопасности», - пояснил он.

Байден отметил, что когда в США произошел теракт 11 сентября 2001 года, то НАТО «незамедлительно» оказало поддержку. По его словам, «ст. 5 Североатлантического договора» о том, что нападение на одну из стран альянса рассматривается как нападение на НАТО в целом, является «священным долгом».

Ранее Байден, комментируя перспективы улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой, заявил, что у автократов есть огромная власть.

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