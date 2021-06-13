Журналист Альтхаус заявил, что «концепция блицкрига» привела гитлеровскую Германию к поражению в войне с СССР

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13 июня 2021, 16:42 Источник: ИноСМИ

солдат, фото: pixabay.com

Немецкий журналист Йоханн Альтхаус рассказал о главной ошибке вермахта, которая привела к поражению в войне с советской армией. По его словам, быстрый захват европейских стран неверно был интерпретирован руководством рейха.

Альтхаус отметил, что молниеносный захват Польши, Норвегии, Франции и Югославии убедил Германию, что быстрая победа возможна и в СССР. Он считает, что эта идея стала популярна в стране благодаря «пропагандистским фильмам», например, кинокартине «Победа на Западе» (февраль 1941 г.).

«Едва ли кто-нибудь из посмотревших "Победу на Западе" смог не проникнуться мыслью, что благодаря стратегии молниеносной войны вермахт способен одолеть всех мыслимых и немыслимых противников», - пояснил он.

Журналист добавил, что такое убеждение стало одной из причин «катастрофы похода на восток». А разгром Югославии в апреле 1941 года окончательно изменил мышление политического и военного руководства гитлеровской Германии. Они были уверены в успешной реализации «концепции блицкрига».

Однако Альтхаус подчеркнул, что Германия не была готова к войне с СССР, поскольку ее экономика в 1940 году еще не перевели на преимущественно военное производство. Немецкие танки Pz III уступают новой стандартной модели Красной Армии - танку Т-34, уточнил он.

«Поход на СССР, который планировался как блицкриг длительностью не более трех месяцев, превратился в долгую и трудную схватку … политические руководители, соответствующие штабы … были во власти самовнушения, нашедшего свое выражение и в фильме «Победа на Западе». Но можно назвать это и «самообманом»», - резюмировал автор.

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