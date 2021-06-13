Insider: в США эксперты заподозрили мошенников из России и Китая в хищении пособий американцев

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13 июня 2021, 08:00 Источник: Business Insider

доллары, pixabay.com

Издание Insider сообщило, что США потеряли около $400 млрд из-за поддельных заявлений на пособия по безработице. Эксперты считают, что большая часть средств оказалась в руках преступников из России, Нигерии и Китая.

Руководитель компании ID.me, занимающейся предотвращением мошенничества, Блэйк Холл сообщил журналистам, что деньги были похищены посредством фальшивых заявлений на пособия по безработице. Insider сообщает, что для получения выплат злоумышленники нередко крадут чужие личные данные, с помощью которых позже через посредников снимают деньги в банкомате, а впоследствии отправляют за границу.

Глава компании LexisNexis Risk Solutions Хэйвуд Талков в свою очередь подчеркнул, что из Штатов вывели не менее 70 процентов похищенных средств. Эксперт также выразил мнение, что преступные группы совершали свои действия при поддержке правительства, но ничем не обосновал такое умозаключение.

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