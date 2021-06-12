Словакия не намерена закупать очередные партии российской вакцины «Спутник V»

Словакия более не будет закупать партии разработанной российскими специалистами вакцины от COVID-19 “Спутник V”. Соответствующее заявление сделал глава внешнеполитического ведомства этой страны Корчок.
Отметим, что российский препарат от коронавирусной инфекции поступил на территорию Словакии первого марта. Старт использования данной вакцины пришелся на седьмое июня.
По словам Корчока, население Словакии не сильно заинтересовано в том, чтобы вакцинироваться “Спутником V”. Также он подчеркнул, что граждане страны в целом перестают проявлять интерес к прививкам от коронавируса. В связи с этим, добавил глава МИД, перед руководством Словакии стоит задача активизировать прививочную кампанию.
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