SpaceNews сообщил о невозможности отказа США от ракетного двигателя России РД-180

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12 июня 2021, 15:28 Источник: lenta.ru

pixabay.com

Пентагон вряд ли откажется от российского двигателя РД-180 к будущему году. Это обусловлено техническими сложностями в ходе создания альянсом United Launch Alliance ракеты Vulcan. Данная информация поступила от SpaceNews, который в своем материале ссылается на отчет Счетной палаты американских властей.

В соответствии с отчетом, имеются в виду трудности, сопровождающие разработку двигателя BE-4. В работах задействованы специалисты компании Blue Origin. В этой связи в нынешнем году, судя по всему, никакой сертификации Vulcan не будет.

По этой причине в течение следующих нескольких лет Пентагон будет вынужден использовать ракету Atlas 5. По данным SpaceNews, пять лет назад от Конгресса поступил запрет задействовать Пентагоном упомянутую ракету с двигателем российского производства РД-180 после 2022 года.

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