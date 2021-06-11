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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о сложности организации встречи Путина и Зеленского

, 22:53 Источник: РИА Новости

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о сложности организации встречи Путина и Зеленского
Дмитрий Кулеба, Тwitter.com/DmytroKuleba

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о сложности организации переговоров президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, а место встречи сейчас вообще не обсуждается.

По словам Кулебы, в настоящее время есть определенные контакты и попытки согласовать темы встречи Путина и Зеленского, а вот к географии пока не дошли.

Кулеба в эфире телеканала "Украина 24" поделился, что организовать встречу Путина и Зеленского будет очень сложно, но если украинские власти увидят возможность решить на переговорах вопросы для прекращения войны в Донбассе, Киев "не пожалеет никаких сил" для организации саммита.

По поводу возможной встречи Зеленского с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, Кулеба заявил, что "президент не будет встречаться непонятно с кем".

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