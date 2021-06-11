Глава ЛНР Пасечник уверен, что нападение «украинских диверсантов было утверждено на самом высоком уровне»

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11 июня 2021, 20:40

Леонид Пасечник, фото: twitter.com/glavalnr/photo

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник уверен, что нападение украинских диверсантов на наблюдательный пост у населённого пункта Голубовское было тщательно спланировано и утверждено на самом высоком уровне.

Ранее в пятницу, 11 июня, офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил о гибели пятерых военнослужащих в результате атаки диверсантов Вооружённых сил Украины на наблюдательный пост в ЛНР.

Пасечник подчеркнул, что диверсия ВСУ была проведена в преддверии встречи президентов РФ и США. «Мы твёрдо уверены, что данная диверсия была тщательно спланирована и утверждена на самом высоком уровне. Необдуманные попытки украинской стороны способны нарушить шаткое перемирие и привести к эскалации ситуации на линии соприкосновения», — цитирует главу ЛНР Луганский информационный центр.

В МИД ЛНР призвали страны — гаранты Минского процесса «принять меры к отказу Киева от попыток решить конфликт силовым путём», - передаёт RT.

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