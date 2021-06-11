Эксперт из США Холлингс назвал российский Су-57 худшим истребителем пятого поколения

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11 июня 2021, 15:58 Источник: lenta.ru

pixabay.com

Ветеран американского Корпуса морской пехоты Алекс Холлингс представил свой рейтинг действующих в мире на сегодняшний день стелс-истребителей. В нем российский Су-57 оказался на четвертой строчке. При этом американские F-35 Lightning II и F-22 Raptor заняли первое место. За ними следует J-20 разработки КНР.

По словам Холлингса, если китайский истребитель обзаведется новыми двигателями, то он практически не будет уступать F-22 Raptor. Самолет F-35 Lightning II военный эксперт назвал “хитрым летающим суперкомпьютером”. Соответствующий материал появился в блоге Sandboxx.

Автор публикации причислил Су-57 к худшим истребителям 5-го поколения в мире. Вместе с тем он подчеркнул, что этот российский самолет назвать плохим нельзя. Холлингс напомнил, что ранее индийскую сторону не устроили стелс-характеристики данного самолета. Кроме того, эксперт отметил, что используемые Су-57 не оснащаются двигателем 2-го этапа. Также у такого самолета отсутствует современная авионика в связи с санкциями, которые ввел Запад в отношении РФ.

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