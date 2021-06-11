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Турецкий министр туризма назвал переговоры с Россией по возобновлению авиасообщения положительными

, 15:26 Источник: Турпром

Турецкий министр туризма назвал переговоры с Россией по возобновлению авиасообщения положительными
pixabay.com

Переговоры с Российской Федерацией касательно возобновления авиасообщения с Турцией идут положительно. Российская сторона “сделает заявление на месте”. Этой информацией поделился Мехмет Нури Эрсой, турецкий министр культуры и туризма.

Он подчеркнул, что в настоящее время Турция и Россия продолжают обсуждать вероятное открытие турецких курортов для российских путешественников. По словам Эрсоя, Турция уже направила РФ ранее запрошенную программу визита для рабочей группы.

Министр отметил, что теперь предстоит определиться с тем, кто именно будет представлять данную группу. Эрсой не сомневается, что авиасообщение между Турцией и Россией будет возобновлено после того, как делегация из РФ проведет необходимую проверку.

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