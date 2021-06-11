Турецкий министр туризма назвал переговоры с Россией по возобновлению авиасообщения положительными

Переговоры с Российской Федерацией касательно возобновления авиасообщения с Турцией идут положительно. Российская сторона “сделает заявление на месте”. Этой информацией поделился Мехмет Нури Эрсой, турецкий министр культуры и туризма.
Он подчеркнул, что в настоящее время Турция и Россия продолжают обсуждать вероятное открытие турецких курортов для российских путешественников. По словам Эрсоя, Турция уже направила РФ ранее запрошенную программу визита для рабочей группы.
Министр отметил, что теперь предстоит определиться с тем, кто именно будет представлять данную группу. Эрсой не сомневается, что авиасообщение между Турцией и Россией будет возобновлено после того, как делегация из РФ проведет необходимую проверку.
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