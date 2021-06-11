На Украине выявили 1 603 случая заражения коронавирусом за сутки
11 июня 2021, 13:14
За минувшие сутки на территории Украины зарегистрировали 1 603 случая заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили утром в пятницу, 11 июня, в Минздраве страны.
Согласно последним данным ведомства, за прошедшие 24 часа на Украине коронавирусной инфекцией, в частности, заразились 75 детей и 72 медработника. Общее количество заболевших COVID-19 на территории страны увеличилось до 2 221 427.
За сутки скончались 70 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа, число летальных исходов на Украине с начала пандемии достигло 51 577, передает RT.
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