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11 июня 2021, 12:03

В администрации президента Украины Владимира Зеленского увидели угрозу государству от предстоящей встречи лидеров России и США. Если стороны достигнут определённых соглашений, Киев может быть привлечён к их выполнению.



Диалог Владимира Путина и Джозефа Байдена будет посвящён, в том числе, и урегулированию конфликта на Донбассе. От итогов переговоров будет также зависеть вероятность выделения новых кредитов МВФ для украинской экономики. По факту Киев может стать молчаливым исполнителем, а не партнёром решений Запада с российским участием.



Противники Зеленского опасаются, что тема Украины будет отнесена во время встречи лидеров России и США в раздел «разное». Дипломат Константин Елисеев призывает усилить контакты с американской стороной, чтобы дискуссия об Украине носила позитивный характер. В самой «Незалежной» так и не сформировалось единого мнения относительно отношения к Донбассу и Крыму. Оппозиционные структуры раскритиковали администрацию президента за возобновление поставок воды в Крым. Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает, что действующая власть работает непрофессионально и не может выразить официальную позицию на международном уровне.





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