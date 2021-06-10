Порошенко предложил действующей власти Украины найти альтернативу Минским соглашениям, а не критиковать или переписывать их

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10 июня 2021, 22:53 Источник: РИА Новости

Петр Порошенко, фото: Sergii Kharchenko/ globallookpress.com

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что вместо критики Минских соглашений действующая власть могла бы предложить альтернативный документ, а не пытаться переписать существующий.

«Я не считаю, что нужно модернизировать Минские соглашения … Вы знаете, в чем, в частности, ценность "Минска"? Он убедил весь мир в том, что Россия нарушает Минские договоренности, которые закреплены решением Совета безопасности ООН», - высказал он.

Порошенко отметил, что против России уже применяются санкции. Если действующую власть не устраивает «минский процесс», то Украина может отменить или выйти из него, а потом предложить альтернативу, добавил экс-президент.

«… сегодня они уже не говорят о плохом минском процессе. Они говорят, что его не надо ни в коем случае отменять, его надо модернизировать. Перед тем, как критиковать, предложите что-то другое», - заключил политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить или провести реформирование «минского формата». По его словам, Киев участвует в процессе, план которого был составлен еще до его прихода к власти.

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