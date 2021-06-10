Эксперт Ватанабэ заявил, что Японию ожидает нынешнее положение Украины из-за кибератак из Китая

Аргументы Недели → В мире 13+

10 июня 2021, 19:41 Источник: ИноСМИ

фото: pixabay.com

Эксперт в сфере безопасности Ёсикадзу Ватанабэ заявил, что Японию ожидает судьба Украины из-за «осады» хакеров из Китая. Соответствующий материал опубликовало издание Daily Shincho.

Ватанабэ отметил, что страны пытаются украсть чужие технологии, оказать влияние на общественное мнение и разрушить работу государственных организаций и систем с помощью кибератак. По его словам, у Китая есть огромные ресурсы, чтобы обеспечивать сотни хакеров, а Япония, напротив, «постоянно проигрывает», поскольку недостаточно защищает себя. Он считает, что Пекин делает это «ради экспансии и гегемонии в азиатском регионе». Если Токио не озадачится решением проблемы в сфере безопасности, то страну ждет положение нынешней Украины.

«Есть пример, который доказывает важность киберопераций. Это украинский кризис и аннексия Крыма в 2014 году. Этот конфликт привлек внимание военных разных стран как отличный образец новых методов ведения войн в новую эпоху», - пояснил эксперт.

Он добавил, что Киев столкнулся со значительными рисками «в сфере безопасности цепочки поставок».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости