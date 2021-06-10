Запуск «Северного потока-2» может поссорить Европу и США

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10 июня 2021, 13:50

Накануне встречи президентов России и США, мировая общественность активно обсуждает слова государственного секретаря Энтони Блинкена. Политик ранее предлагал заблокировать российский газовый проект «Северный поток-2» и оказать поддержку Украине, через территорию которой российский газ транспортируется в Европу.



Американские чиновники предлагают ввести санкции даже против немецких компаний, которые поддерживают строительство газопровода. Единого мнения в американской администрации относительно данного вопроса нет. Берлин пытается вести открытый диалог с Вашингтоном. В Белом доме опасаются, что запуск газопровода усилит зависимость Европы от России. При этом все американские чиновники понимают невозможность остановки строительства газовой трубы.



Конфликт из-за газового проекта может испортить отношения Европы и США, которые дружат ещё и против Китая. Поэтому слова Блинкена президент США Джозеф Байден воспринял скептически. Понять влияние газопровода на международную политику можно будет только после его запуска.





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