Украинский социалист Максим Гольдарб выступил с открытым обращением к Леониду Кравчуку

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10 июня 2021, 13:23 Источник: Свободная пресса

Леонид Кравчук, фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Украинский социалист, глава «Союза левых сил» Максим Гольдарб выступил с открытым обращением к бывшему президенту Украины, руководителю трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Леониду Кравчуку, предложившему «отрезать Донбасс, как раковую опухоль».

Оппозиционный политик в своём обращении отметил, что сегодняшнее политическое время является благоприятным именно для таких фигур, как первый президент Украины.

Максим Гольдарб особо обратил внимание на последнюю по времени «мудрость Кравчука» по поводу оскорбления населения, проживающего на территории Донбасса, - сообщает «Свободная пресса». Политик нелестно высказался о Кравчуке, написал в обращении:

«Ваш старый хитрый рот в очередной раз облил Донбасс грязью — регион, даже куска породы от угля которого вы не стоите. Вы ненавидите Донбасс. Именно для того, чтобы затянуть войну, не дать региону Мир, мстить ему, вы залезли в переговорную группу.... Ваша ненависть к Донбассу понятна… ».

По словам Гольраба, жителям Донбасса стало понятно, что из себя представляет и чего стоит Кравчук.

Политик перечислил «подвиги» Кравчука, среди которых: предательство партии, которая привела его на вершину власти, предательство и развалил страны.

«Вы предали Украину, положив начало ее тотальной распродаже, уничтожению ее вооруженных сил, морского флота, промышленности, разбазариванию ее богатств», - обвинил социалист Кравчука.

Глава СЛС уверен в том, что Кравчук понимает - он войдет в историю только как изменник всех и вся.

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