ЕС и США могут объединиться для поиска источника коронавируса

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10 июня 2021, 12:54

На предстоящей встрече G7 страны намерены объединить усилия на официальном уровне для поиска источника возникновения COVID-19.



По заявлению Белого дома, Китай не предоставил Всемирной организации здравоохранения необходимые данные о вирусе. История появления заразы стала ещё запутанней. По этой причине мир выступает за повторное расследование.



Ранее президент США Джозеф Байден приказал спецслужбам в течение трёх месяцев получить ответ на вопрос происхождения вируса. Но это нереальные сроки. Для изучения происхождения атипичной пневмонии потребовалось несколько лет. Ещё больше разбирались со СПИДом. От расследования спецслужб США по коронавирусу ожидают сенсации.



Бывший президент США Дональд Трамп требует чтобы Китай заплатил миру компенсацию за распространение вируса. Сумма ущерба американским политиком оценивается в 10 триллионов долларов.





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