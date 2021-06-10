Центр Разумкова: половина опрошенных жителей Украины надеется, что ДНР и ЛНР вернутся в состав государства

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10 июня 2021, 12:37

В начале июня президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции военных на Донбассе. В итоге у него изменились подходы к разрешению конфликта на юго-востоке страны.



Согласно данным социологической службы Центра Разумкова, 70% населения считает, что между Украиной и Россией идёт настоящая война. Украинцы называют главной причиной затяжного конфликта - отсутствие желания у российского руководства вести диалог с киевскими политиками.



Половина населения «Незалежной» надеется, что юго-восточные республики вернутся в состав государства на тех же условиях, что и были до 2014 года. Идею предоставления автономии Донбассу поддерживает только десятая часть украинцев. В стране нет единого мнения относительно способа разрешения конфликта. Действия президента в отношении указанных республик поддерживают только 40%. При этом всё больше людей считают, что политические меры в отношении ДНР/ЛНР должны быть более жёсткими.



Формат Минских соглашений для Киева оказался неприемлем. Контактная группа Украины пытается через международные инстанции изменить содержание подписанных ранее документов.





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